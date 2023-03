WTA Indian Wells - Elise Mertens éliminée en quarts de finale en double

Elise Mertens, 27 ans, 13e mondiale en double et Storm Hunter (WTA 14), 28 ans, ont été sorties par la meilleure paire du monde formée par les Tchèques Katerina Siniakova, 26 ans, et Barbora Krejcikova, 27 ans, respectivement N.1 et N.2 au classement mondial du double et lauréates de sept tournois du Grand Chelem, dont le dernier Open d'Australie. Siniakova et Krejcikova (N.1) se sont imposées en deux manches sur un double 6-3 au bout d'une heure et 16 minutes de jeu. Dans le tableau du simple, Elise Mertens, 37e mondiale, avait été éliminée dès le premier tour par la Chinoise Wang Xinyu (WTA 67) 6-3, 6-1. (Belga)