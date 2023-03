Bredene-Coxyde Classic - Gerben Thijssen gagne au sprint, sur le fil, devant Pascal Ackermann

Thiussen, 24 ans, a devancé de très peu Ackermann, vainqueur l'an dernier et en 2019. L'Australien Sam Welsford (DSM), 3e, complète le podium. Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) a terminé lui à la 4e place. Tim Merlier, vainqueur en 2021, n'a pas pris part au sprint. Gerben Thijssen décroche la 5e victoire de sa carrière, la deuxième de l'année après son succès au GP Jean-Pierre Monseré il y a deux semaines. Quatre hommes ont composé l'échappée du jour avec deux coureurs de Tarteletto-Isortex, Andreas Hoeman et Thomas Joesph côté belge, le Néerlandais Timo De Jong (VolkerWessles) et le Tchèque Tomas Kopecky (Tour de Tietema). L'échappée a compté jusqu'à six minutes d'avance. Le quatuor a été récupéré à quarante bornes de l'arrivée, mais dix kilomètres plus tôt une chute collective a mis à terre notamment Tim Merlier (Soudal-Quick Step), le champion de Belgique, contraint à une course-poursuite d'une vingtaine de kilomètres, Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck) et Victor Campenaerts (Lotto Dstny), ce dernier, plus lourdement touché, étant contraint à l'abandon. (Belga)