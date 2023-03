Conference League - Hein Vanhaezebrouck: "West Ham, l'adversaire le plus difficile"

Hein Vanhaezebrouck aurait préféré un adversaire plus abordable. "En tant qu'entraîneur, on veut toujours passer au tour suivant", a déclaré l'entraîneur gantois vendredi. "Nous ne devrons rien lâcher, car West Ham a quelques bons attaquants. C'est une équipe très forte avec de l'expérience". Les Hammers avaient affronté Anderlecht en phase de poules, s'imposant à chaque fois par un but décart. "C'est difficile à comparer", selon Hein Vanhaezebrouck. "Contrairement à la phase de poules, ils peuvent faire de ce quart de finale un objectif. Nous allons devoir atteindre un certain niveau pour rivaliser avec eux". Il y aura trois clubs belges en quarts de finale des Coupes d'Europe, avec Anderlecht aussi en Conference League et l'Union en Europa League. "L'Union a des chances d'aller en finale", estime Hein Vanhaezebrouck. "Le football belge ne se porte pas si mal. Nous sommes pratiquement constamment à la 8e place en Europe. Nous récoltons les fruits d'un meilleur travail avec les jeunes. Nous devons être fiers de nos prestations de ces dix dernières années". (Belga)