Conference League - La Gantoise et Anderlecht fixés vendredi sur la suite de leur parcours en quarts de finale

Le tirage au sort, effectué par l'Union européenne de football, déterminera en effet le restant du programme de cette Conference League, le troisième niveau des compétitions européennes. Mercredi, les Gantois ont éliminé les Turcs de Basaksehir 1-4 avec trois buts de Gift Orban notamment après avoir partagé à l'aller (1-1). Jeudi, Anderlecht a réalisé l'exploit à Villarreal en s'imposant 0-1 sur un but de Slimani (73e) après un partage (1-1) à l'aller. Aucune restriction n'est appliquée lors de ce tirage au sort. Les autres qualifiés sont Lech Poznan (Pol), la Fiorentina (Ita), Bâle (Sui), Nice (Fran), West Ham (Ang) et AZ Alkmaar (P-B). Les quarts de finale auront lieu les 13 et 20 avril, les demi-finales les 11 et 18 mai et la finale en match unique le 7 juin à l'Eden Arena de Prague, en République Tchèque. (Belga)