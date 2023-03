Coronavirus - Le Covid en légère progression tandis que l'épidémie de grippe touche à sa fin

Au cours de la semaine du 6 au 12 mars, le nombre d'infections par le coronavirus a augmenté de 12% en comparaison aux sept jours précédents, et 12.245 nouveaux cas de SARS-CoV-2 ont été diagnostiqués. Le nombre de nouvelles hospitalisations a lui aussi augmenté, avec une croissance de 10% pour la période du 9 au 15 mars, dont 1.156 hospitalisations pour Covid-19, et 901 patients hospitalisés pour d'autres raisons, mais présentant un test positif. Le nombre de malades en soins intensifs est également en hausse (33%), avec un total de 132 patients atteints du coronavirus occupant un lit. La mortalité liée au Covid est restée stable quant à elle, avec sept décès quotidiens. Aussi en progression, le nombre de tests effectués a atteint une moyenne de 6.484 dépistages par jour pour la période du 6 au 12 mars, soit une augmentation de 29,5% par rapport à la semaine précédente. Le taux de reproduction, de 1,047 pour cette période, est lui en légère diminution, mais reste supérieur à 1, ce qui signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. Sciensano indique par ailleurs que si l'incidence des consultations de généralistes pour une grippe confirmée a augmenté au cours de la semaine du 6 au 12 mars, et que l'épidémie est donc toujours en cours, elle frôle toutefois le seuil épidémique et touche à sa fin. (Belga)