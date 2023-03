Coupe du monde de dressage - Jorinde Verwimp parmi les 16 finalistes: "je ne m'y attendais pas"

Jorinde Verwimp, 29 ans, fait partie des trois combinaisons repêchées et sera ainsi la première cavalière belge de dressage à pouvoir prendre part à l'épreuve finale de la Coupe du monde. "J'ai disputé quelques épreuves de Coupe du monde cet hiver, mais seul le top 10 du classement général se qualifie pour la finale", a expliqué Jorinde Verwimp, 49e au classement mondial. "J'étais 26e et je ne m'attendais pas du tout à être reprise. Je n'ai disputé que quatre manches. Mon cheval Charmer est encore jeune et cela va être une très belle expérience pour préparer l'Euro où l'on peut déjà décrocher un ticket pour les Jeux olympiques de Paris. Je ne pense pas qu'il y ait déjà une Belge qui a pu disputer une finale de Coupe du monde de dressage. Cela veut dire quelque chose. C'est une belle reconnaissance je trouve. Mais je ne m'attends pas à figurer sur le podium. Mon objectif se situe à l'Euro." Jorinde Verwimp avait pris la 36e place des Jeux Olympiques de Rio 2016. Les championnats d'Europe auront lieu à Riesenbeck, en Allemagne ,du 4 au 10 septembre. L'Australienne Jessica von Bredow-Werndl (Dalera) défendra son titre à Omaha. (Belga)