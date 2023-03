Coupe du monde de ski alpin - La Norvège remporte le slalom parallèle mixte par équipe de Soldeu

La 3e place est revenue à l'Autriche (Franziska Gritsch, Fabio Gstrein, Julia Scheib et Adrian Pertl) qui a remporté la petite finale aux dépens de l'Allemagne (Jessica Hilzinger, Linus Strasser, Lena Dürr et Andreas Sander). L'Italie et Andorre étaient les deux nations présentes dans cette épreuve. Cette épreuve entrait en ligne de compte pour le classement des nations qui comptabilise les résultats des épreuves masculines, féminines et mixtes disputées cette saison en Coupe du monde (73 épreuves). La Suisse est assurée de s'imposer devant l'Autriche et la Norvège. (Belga)