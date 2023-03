Euro U21 2023 - Jacky Mathijssen dévoile sa sélection U21 pour le stage en Espagne

Mathijssen a fait appel à trois gardiens pour le diptyque amical : Maarten Vandevoordt (KRC Genk), Senne Lammens (Club Bruges) et Maxime Delanghe (Lierse). En défense, le Limbourgeois fait appel à Ameen Al-Dakhil (Burnley/Ang), Maxim De Cuyper (Westerlo), Koni De Winter (Empoli/Ita), Louis Patris (OH Louvain), Ewoud Pletinckx (OH Louvain), Killian Sardella (Anderlecht ), Hugo Siquet (Cercle Bruges) et Ignace Van der Brempt (Salzbourg/Aut). Olivier Deman (Cercle Bruges), Arne Engels (Augsbourg/All), Mandela Keita (Antwerp), Eliot Matazo (AS Monaco/Fra), Ken Nkuba Tshiend (Charleroi), Nicolas Raskin (Rangers/Eco), Matisse Samoise (La Gantoise) et Aster Vranckx (AC Milan/Ita) sont les milieux de terrain. Johan Bakayoko (PSV/P-B), Michel-Ange Balikwisha (Antwerp), Largie Ramazani (Almeria/Esp), Kyan Vaesen (Westerlo), Yari Verschaeren (Anderlecht) et Yorbe Vertessen (Union St-Gilloise) doivent ont été repris dans le secteur offensif. Mardi prochain (21 mars), les joueurs et le staff des U21 partiront en Espagne pour cette période de préparation en vue du Championnat d'Europe, prévu du 21 juin au 8 juillet en Géorgie et en Roumanie. Les Diablotins affronteront en phase de groupes les Pays-Bas, la Géorgie et le Portugal. (Belga)