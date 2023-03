Europa League - L'Union Saint-Gilloise hérite de Leverkusen en quarts de finale

Après avoir éliminé l'Union Berlin en huitièmes de finale, les vice-champions de Belgique seront opposés à une nouvelle équipe allemande avec Leverkusen. Cette saison, le Bayer a déjà croisé la route du Club Bruges lors de la phase de poules. Les Brugeois s'étaient imposés 1-0 au match aller avant de partager l'enjeu (0-0) à la BayArena. En cas de qualification pour les demi-finales, l'Union affrontera le vainqueur du duel entre Feyenoord et l'AS Rome qui sont opposés dans un remake de la finale de la Conference League la saison dernière. Les autres quarts de finale mettront aux prises Manchester United au FC Séville et la Juventus au Sporting Portugal. Les Saint-Gillois joueront le match aller à Leverkusen le jeudi 13 avril et le match retour le jeudi 20 avril au Lotto Park à Anderlecht. Pour les demi-finales, le match aller est prévu le jeudi 11 mai et le retour le jeudi 18 mai. La finale aura lieu le mercredi 31 mai à Budapest. Jeudi, l'Union avait validé son ticket pour les quarts de finale grâce à sa victoire 3-0 contre l'Union Berlin au Lotto Park à Anderlecht après le partage 3-3 au match aller. (Belga)