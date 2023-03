F1 - GP d'Arabie saoudite - Max Verstappen domine la 2e séance d'essais devant Alonso

Le Néerlandais, double champion du monde en titre et leader du championnat, a couvert les 6,174 km du circuit en 1:29.603 (contre 1:29.617 lors de la première séance). Son équipier chez Red Bull le Mexicain Sergio Pérez, a dû cette fois céder la 2e place à Fernando Alonso et se contenter de la 3e place à 299/1000e. Le vétéran espagnol a confirmé le potentiel de l'Aston Martin en ne concédant que 208/1000e sur Verstappen. Alpine est en embuscade. Esteban Ocon s'est classé 4e (à 436/1000e) et Pierre Gasly 6e (à 497/1000e). Cinquième dans l'après-midi, George Russell a mené sa Mercedes à la même place (à 467/1000e). En revanche, Lewis Hamilton sur l'autre Mercedes est lui resté à près d'une seconde (996/1000e) et a réussi seulement le 11e chrono de la séance. Ferrari n'est pas non plus à la fête. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont signé les 9e et 10e temps à 738 et 989/1000es. Leclerc cédera dix places sur la grille de départ dimanche après avoir changé une troisième unité de contrôle électronique. Lance Stroll (Aston Martin) a été crédité du 7e temps (à 507/1000e) et Nico Hulkenberg (Hass) du 8e (à 578/1000e). Hamilton a remporté le premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'histoire en 2021, Verstappen s'était imposé l'an dernier devant les Ferrari de Leclerc et Sainz. Pérez, qui avait signé la pole, avait terminé 4e. Une troisième séance d'essais libres est prévu samedi (14h30 belges), avant les qualifications (18h00 belges). Le Grand Prix s'élancera dimanche à 20 heures locales (18h00 belges). (Belga)