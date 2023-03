Invasion de l'Ukraine - Les avions que la Pologne et la Slovaquie fourniront à l'Ukraine seront "détruits"

(Belga) Les avions de chasse Mig-29 que la Pologne et la Slovaquie vont prochainement livrer à l'Ukraine seront "détruits", a affirmé vendredi le Kremlin, dénonçant une "implication de plus en plus grande" des pays de l'Otan dans le conflit avec Kiev.