Jupiler Pro League - Le leader Genk tenu au partage face à un solide Cercle Bruges

Après dix minutes de jeu, le Cercle s'est créé la véritable première occasion via un tir de Gboho (11e) mais la défense limbourgeoise était au rendez-vous dans le rectangle pour bloquer la frappe. Si le score était toujours de 0-0 après la première demi-heure de jeu, celle-ci tournait largement à l'avantage des Brugeois, très offensifs. Une domination récompensée quelques minutes avant la fin de la première période avec un but d'Ayase Ueda (1-0, 40e). Genk aura finalement réagi rapidement au retour des vestiaires après un premier acte dominé par les Brugeois. Bien servi par Samatta, Paintsil s'est infiltré dans la défense pour aller placer son ballon dans le petit filet gauche (1-1, 55e). S'ils ont montré un tout autre visage en deuxième période, les Limbourgeois ont toutefois dû se contenter d'un point dans ce déplacement, ce qui permet à l'Union d'être à six points avec un match de moins. Le Standard jouera à domicile ce samedi face à Zulte Waregem. L'Union St-Gilloise recevra Malines dimanche, l'Antwerp accueillera ensuite Charleroi dans cette lutte pour les play-offs. OHL et Anderlecht s'affronteront également dimanche au Den Dreef. (Belga)