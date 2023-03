La Bourse de Tokyo rebondit, rassurée sur le secteur bancaire

L'indice vedette Nikkei a gagné 1,2% à 27.333,79 points, mais a décroché de 2,9% sur l'ensemble de la semaine. L'indice élargi Topix a engrangé vendredi 1,15% à 1.959,42 points. A Hong Kong, l'indice Hang Seng progressait de 1,1% vers 06H25 GMT. Onze grandes banques américaines se sont engagées jeudi à voler à la rescousse de First Republic, la 14e banque des Etats-Unis par la taille de ses actifs, qui était sur la sellette après les défaillances de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate la semaine dernière. Cette action a été saluée par les autorités américaines, estimant qu'elle "démontre la résilience" du système bancaire. La Banque centrale européenne (BCE) s'est de son côté dite prête à intervenir si nécessaire pour "préserver la stabilité financière" dans la zone euro. Un autre foyer avait été maîtrisé auparavant avec l'engagement de la BNS, la banque centrale helvétique, de prêter jusqu'à 50 milliards de francs suisses de liquidités à Credit Suisse, également en difficulté. Le yen s'appréciait nettement par rapport au dollar, qui valait 132,92 yens vers 06H20 GMT (07H20, heure de Bruxelles) contre 133,74 yens jeudi à 21H00 GMT. La devise japonaise montait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 141,55 yens contre 141,90 yens la veille. L'euro valait 1,0649 dollar contre 1,0610 dollar jeudi à 21H00 GMT. Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain progressait de 0,63% à 68,78 dollars vers 06H15 GMT (07H15, heure de Bruxelles) et le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,59% à 75,14 dollars. (Belga)