La FEB s'inquiète des déficits de la sécurité sociale

"Il ressort des budgets présentés à la gestion globale des travailleurs salariés que la sécurité sociale des travailleurs salariés devrait se clôturer avec un déficit de 3,4 milliards en 2022. Le trou à combler en 2023 devrait atteindre un peu moins de 5,7 milliards", s'inquiète l'organisation patronale dans un communiqué. Et les prévisions sur la période 2024-2028 sont "inquiétantes", poursuit la FEB, pour qui celles-ci "montrent à nouveau que le taux de croissance des dépenses de prestations a tendance à évoluer plus rapidement que la croissance des recettes de cotisations". Afin de garantir la pérennité de la sécurité sociale, la fédération suggère de procéder à une "réforme sérieuse des pensions, d'apporter une réponse durable à l'explosion du budget des soins de santé et de continuer à miser sur un taux d'emploi de 80% sur le marché du travail". (Belga)