Le gouvernement wallon approuve définitivement le projet de fusion de Bastogne et Bertogne

Cette étape concrétise le travail de contrôle de régularité de la procédure entourant le processus de fusion tel qu'il est encadré par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, après les avis de la fonction consultative et du Conseil d'Etat, précise l'exécutif. Le dossier va désormais être déposé sur le bureau du parlement wallon, qui disposera ensuite de trois mois pour adopter définitivement le décret. La fusion effective des 2 communes est prévue le 2 décembre 2024, lors de l'installation du conseil communal de la nouvelle commune qui portera le nom de Bastogne et sera autorisée à porter le titre de Ville. (Belga)