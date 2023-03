Les clusters régionaux lancent un conseil national de l'hydrogène

Alors que l'industrie belge de l'hydrogène "réclame depuis longtemps la création d'un forum national où les entreprises sont aux commandes", les deux clusters WaterstofNet et Cluster Tweed lancent conjointement un conseil national de l'hydrogène. Ce dernier conseillera notamment les décideurs politiques sur le déploiement de leurs stratégies régionales et fédérales dans cette matière. En se dotant d'un tel conseil, "la Belgique suit ainsi l'exemple d'autres pays comme l'Allemagne et la France", soulignent les deux organismes. La création de ce conseil émane d'une "initiative nationale dirigée par l'industrie de l'hydrogène, avec le support des différents gouvernements", précisent les deux clusters. À cet égard, la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, explique que le Belgian Hydrogen Council "renforce la coopération au niveau national pour faire de la Belgique un leader de la transition énergétique". Alain Maron, ministre bruxellois de l'Énergie, estime pour sa part que cette initiative conjointe permettra "d'accélérer la décarbonation des industries des différentes régions". Le projet est également salué par son homologue wallon, Philippe Henry, pour qui "l'émergence d'une filière hydrogène constitue un enjeu stratégique et économique majeur". Cinq groupes de travail thématiques, destinés à de venir la "cheville ouvrière du Conseil, sont en cours de constitution. En outre, le conseil d'administration du Belgian Hydrogen Council sera composé de huit entreprises couvrant la chaîne de valeur de l'hydrogène pour les deux années à venir. Parmi celles-ci, on retrouve Engie, John Cockerill, Fluxys, le port d'Anvers-Bruges, ArcelorMittal, Ineos, Virya Energy et enfin Sirris. (Belga)