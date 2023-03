Les États-Unis débloquent 171 millions de dollars en aide aux Vénézuéliens "vulnérables"

Cette enveloppe, de 140 millions de dollars en aide humanitaire et 31 millions de dollars en aide au développement, est destinée aux Vénézuéliens qu'ils soient restés dans leur pays ou aient été déplacés par la crise dans les pays de la région et au-delà, selon un communiqué du département d'État américain. "Notre aide vient en soutien aux Vénézuéliens les plus vulnérables afin de leur donner des biens de première nécessité", indique le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, cité dans le communiqué. "Les États-Unis travaillent avec des organisations de confiance afin de livrer l'aide et qu'elle ne soit pas détournée par le régime Maduro", ajoute-t-il. Au total, les États-Unis ont dégagé près de 2,8 milliards de dollars d'aide depuis 2017, précise le texte. Selon l'ONU, quelque 7,2 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays, notamment pour des raisons économiques après sept années consécutives de récession. Selon les estimations, environ 6 millions d'entre eux ont migré vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Les États-Unis ne reconnaissent pas le président chaviste Nicolas Maduro, élu en 2018, et avaient adopté à l'époque une batterie de sanctions contre Caracas, dont un embargo sur le pétrole vénézuélien. Toutefois, les États-Unis et le Venezuela ont échangé des prisonniers en octobre dernier et le président Joe Biden a assoupli en novembre les sanctions américaines. (Belga)