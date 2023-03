Licenciements chez Manufast: la direction "déterminée" à assurer la survie de l'entreprise

(Belga) La direction de l'entreprise de travail adapté (ETA) Manufast se dit vendredi "déterminée" à assurer la survie de l'entreprise et son avenir, après l'annonce du licenciement collectif de 100 travailleurs. Cette survie, selon elle, nécessitera bel et bien l'application d'un "plan de restructuration" impliquant le licenciement d'un peu plus d'un quart de ses effectifs.