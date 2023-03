L'Union, Anderlecht et La Gantoise fixés sur leur sort en quarts de finale ce midi

En Europa League, l'Union sera fixée à l'issue du tirage au sort programmé pour 13h00 au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football, à Nyon en Suisse. La suite du programme de cette Europa League sera connu avec le tirage des quarts (les 13 et 20 avril) et des demi-finales (11 et 18 mai). La finale aura lieu le 31 mai dans la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie. L'Union St-Gilloise a réussi à vaincre l'Union Berlin 3 à 0 jeudi soir après avoir partagé à l'aller (3-3) en Allemagne. Il n'y aura aucune restriction pour le tirage. Les Unionistes disputeront les quarts de finale d'une compétition européenne pour la première fois depuis 64 ans le mois prochain face à l'un des sept autres clubs qualifiés: Leverkusen (All), l'AS Rome (Ita), le FC Séville (Esp), la Juventus (Ita), Manchester United (Ang), Feyenoord (P-B) et le Sporting du Portugal. En Conférence League, La Gantoise et Anderlecht seront fixés à 14h00. Mercredi, les Gantois ont éliminé les Turcs de Basaksehir 1-4 avec trois buts de Gift Orban notamment après avoir partagé à l'aller (1-1). Jeudi, Anderlecht a réalisé l'exploit à Villarreal en s'imposant 0-1 sur un but de Slimani (73e) après un partage (1-1) à l'aller. Aucune restriction n'est appliquée lors de ce tirage au sort. Les autres qualifiés sont Lech Poznan (Pol), la Fiorentina (Ita), Bâle (Sui), Nice (Fran), West Ham (Ang) et AZ Alkmaar (P-B). Les quarts de finale auront lieu les 13 et 20 avril, les demi-finales les 11 et 18 mai et la finale en match unique le 7 juin à l'Eden Arena de Prague, en République Tchèque. (Belga)