Météo - Temps mitigé mais doux pour le week-end

Vendredi soir et la nuit suivante, le risque d'averses persistera et deviendra même plus marqué avant le retour d'un temps nettement plus sec en fin de nuit avec de nombreux champs de nuages bas dans la partie sud-est du pays et de plus larges éclaircies sur l'ouest et le centre. Les minima oscilleront entre 6 et 10 degrés et le vent restera faible ou modéré de sud à sud-ouest. Samedi, le ciel sera d'abord partagé entre éclaircies et champs nuageux. Au fil des heures, ces derniers se montreront plus menaçants et laisseront échapper des averses de plus en plus fréquentes, pouvant par endroits s'accompagner d'un coup de tonnerre. Il fera encore doux pour la saison avec des maxima de 11 ou 12 degrés sur le relief ardennais à 16 degrés en Campine. Le vent sera dans l'ensemble modéré de sud-sud-ouest. Dimanche, la journée débutera sous les nuages mais des éclaircies se développeront dans l'après-midi. Quelques averses resteront possibles, surtout sur la moitié est du pays. Les maxima seront compris entre 9 degrés à la mer ou sur les hauteurs et 13 degrés sur le centre. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud-ouest, puis il s'orientera à l'ouest ou à l'ouest-nord-ouest. Lundi, la nébulosité sera variable mais le temps restera généralement sec avec des maxima de 9 ou 10 degrés en Ardenne et de 12 degrés sur le centre ou à la mer. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest. (Belga)