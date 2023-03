NBA - Denver valide son ticket pour les playoffs, Milwaukee chute

Il fallait stopper l'hémorragie du côté de Denver, après quatre revers de rang. Dans cette mauvaise passe, Jokic avait été le seul à tenir son rang. Ce qu'il a encore fait (30 points à 14/18 aux tirs, 10 rebonds, 9 assists). Mais en pouvant cette fois compter sur ses lieutenants, parmi lesquels Jamal Murray (19 points, 10 assists). Derrière Denver, Sacramento a de nouveau chipé la 2e place à Memphis, à la faveur de son succès sur Brooklyn (101-96), avec Domantas Sabonis pour grand contributeur (24 points, 21 rebonds). Un succès qui permet aux Kings d'être assuré de terminer la saison avec un bilan positif pour la première fois depuis la saison 2005-2006. Phoenix (4e), pour sa part, a mis un terme à une série de trois revers, en s'imposant (116-113) face à Orlando. Le collectif des Suns a brillé avec cinq joueurs à au moins quinze points, Devin Booker étant le plus prolifique (19 points). A l'Est, la surprise est venue d'Indianapolis, où les Pacers ont malmené les Bucks, pourtant au complet, qui ont oublié de défendre. Andrew Nembard (24 points) et Aaron Nesmith (22) ont été les leaders au scoring d'Indiana qui a compté six joueurs à au moins 10 unités. Giannis Antetokounmpo a lui dû se contenter de 25 points dans la musette, sans parvenir à peser comme il le fait habituellement dans les débats. Ce succès permet aux Pacers de croire encore aux barrages, dont ils sont encore aux portes (11e), mais à portée de Washington (10e) et de Toronto (9e) qui a aisément disposé d'Oklahoma City (128-111). (Belga)