Plus de 100.000 élèves du primaire et du secondaire sensibilisés aux questions d'argent

La Semaine de l'Argent est un événement thématique annuel ayant pour objectif de permettre un débat aussi large que possible sur les questions d'argent et de braquer les projecteurs sur l'importance de l'éducation financière, explique la FSMA. Que sont les cryptomonnaies ? Comment introduire une déclaration fiscale ? Qu'est-ce qu'investir ? Pourquoi dit-on qu'emprunter coûte aussi de l'argent ? Ces questions seront abordées dans quatre nouvelles vidéos éducatives afin d'aider les enseignants à y donner une réponse en classe. La sensibilisation en primaire passera, elle, par deux nouveaux outils pédagogiques. Les enfants de première et deuxième année vont ainsi apprendre à compter en jouant avec des pièces de monnaie et des billets. Les élèves de cinquième et sixième vont, quant à eux, découvrir un nouveau petit magazine composé de diverses activités ludiques liées à des questions d'argent, à réaliser et discuter en classe ou chez eux. Les élèves de la troisième à la sixième pourront en outre s'initier de façon ludique à la gestion d'un budget et se rendre compte qu'un euro ne se dépense qu'une seule fois. Enfin, plus de 1.000 classes de l'enseignement secondaire vont participer au Wikifin Quiz et ainsi affûter leurs connaissances financières. Les élèves se frotteront à des thèmes tels que la gestion d'un budget, l'épargne, les moyens de paiement et la fraude en répondant à des questions dont le niveau est adapté à chaque degré. (Belga)