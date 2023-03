Répit sur les marchés après les mesures de soutien au système bancaire

Les marchés asiatiques sont repartis à la hausse vendredi, soulagés comme l'Europe et Wall Street la veille par les mesures de soutien à Credit Suisse et aux banques américaines et par le message rassurant de la Banque centrale européenne (BCE).

Onze grandes banques américaines se sont engagées jeudi à voler à la rescousse de First Republic, la 14e banque des Etats-Unis par la taille de ses actifs, qui était sur la sellette après les défaillances de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate, car elle sert principalement une clientèle fortunée.

Cette action a été saluée par les autorités américaines, le ministère de l'Economie, la banque centrale (Fed) et deux régulateurs financiers et a permis aux actions de la banque californienne de passer d'une baisse de plus de 30% à une hausse d'environ 10%.

La Fed a précisé jeudi avoir prêté près de 12 milliards de dollars aux banques depuis dimanche, via un nouveau programme spécifique, destiné à permettre d'honorer les demandes de retraits de leurs clients. Les prêts habituels à très court terme ont eux bondi, sur une semaine, d'à peine 5 milliards de dollars à 152 milliards.

L'institution a également prêté 142,8 milliards de dollars aux deux entités créées par les régulateurs pour succéder à SVB et Signature Bank - enseigne new-yorkaise fermée dimanche par le régulateur américain.

- "Pas refaire 2008" -

Les principaux indices américains, qui avaient ouvert la journée dans le rouge, sont passés jeudi soir en territoire positif, le S&P 500 terminant en hausse de 1,8%.

Wall Street a désormais "espoir que le pire soit derrière nous", a abondé Maris Ogg, de Tower Bridge Advisors. "Si vous retirez des hypothèses les faillites de First Republic et de Credit Suisse, ça calme les gens."

"Je ne pense pas qu'on va se refaire 2008", prévoit la gérante, "parce que le problème ne vient pas des portefeuilles de crédits mais du fait que (la banque centrale américaine) a fait passer ses taux de 0 à 4,50% en neuf mois."

Les Bourse asiatiques se remettaient vendredi matin des émotions de la veille, l'indice vedette Nikkei de Tokyo prenant 0,69% à l'ouverture et l'indice élargi Topix 0,68%.

Dans les premiers échanges à Hong Kong, l'indice Hang Seng augmentait de 1,23%.

A Shanghai, l'indice composite prenait 0,57% et celui de Shenzhen progressait de 0,71%.

Cette reprise s'inscrit dans le sillage des places européennes, qui ont repris de la hauteur jeudi après un message de confiance au secteur bancaire de la Banque centrale européenne (BCE).

L'institution basée à Francfort a relevé son principal taux directeur d'un demi-point et s'est dite prête à intervenir si nécessaire pour "préserver la stabilité financière" dans la zone euro.

Quelques peu rassurées à la clôture, Paris a pris 2,03%, Francfort 1,57%, Milan 1,38% et Londres 0,89%, des gains toutefois moins élevés que leurs pertes de la veille.

Les gardiens de l'euro sont toutefois restés prudents sur la suite du resserrement monétaire et ont renoncé à leur engagement de relever encore "sensiblement" les taux dans les mois à venir.

Un autre incendie avait été maîtrisé mercredi avec l'engagement de la banque centrale suisse de prêter jusqu'à 50 milliards de francs suisses de liquidités à Credit Suisse, lui aussi mis en difficulté par un phénomène de contagion.

Après la pire séance de son histoire mercredi, Credit Suisse a repris 19,15%, sans compenser la chute de près de 25% la veille. Sur la semaine, l'action recule encore de 19,88%.

L'OCDE doit publier plus tard dans la journée ses prévisions de croissance mondiale pour les deux prochaines années.