Tiktok - Le gouvernement wallon interdit TikTok sur les appareils professionnels de son personnel

Cette interdiction s'applique aux membres du gouvernement, au personnel des cabinets ministériels, des services du gouvernement et de certaines unités d'administrations publiques (celles de type 1). Elle sera valable 6 mois et fera ensuite l'objet d'une évaluation en concertation avec le Conseil du Numérique, précise l'exécutif dans un communiqué publié vendredi. "Le gouvernement entend ainsi garantir la protection des données des utilisateurs, et notamment les informations sensibles et confidentielles relevant de ses compétences", ajoute-t-il. Les publics visés auront jusqu'au 31 mars au plus tard pour se conformer à cette décision. En parallèle, le gouvernement a décidé de lancer une campagne à destination des administrations publiques wallonnes, des pouvoirs locaux et du secteur privé pour sensibiliser aux risques que représente l'utilisation de TikTok sur un appareil contenant des informations professionnelles. Le réseau social TikTok a été fondé par la société chinoise ByteDance, qui a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. Face à ce risque, de nombreux Etats et régions ont décidé d'interdire l'application sur les appareils professionnels de leur personnel. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/map/17c7ae8bbfe3d43f3a580834a19a1b598abe0db5a8e52cdee69443e4269cfc99/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)