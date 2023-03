Un bus défectueux a provoqué d'importants embarras de circulation sur le ring de Bruxelles

Le chauffeur du bus s'est arrêté vers 8h00 quand il a constaté que son véhicule, qui circulait alors en direction d'Ittre, perdait du carburant. "On s'est d'abord demandé s'il s'agissait d'un bus diesel ou hybride, et s'il y avait un problème avec la batterie", explique-t-on au Centre flamand du trafic. Après vérification, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'un bus hybride. En raison de l'incident, deux bandes de circulation du ring extérieur ont d'abord été fermées, avant que l'ensemble des voies ne le soient. Peu après, une première bande a pu être libérée et, vers 9h30, après le remorquage du bus, la chaussée a pu être entièrement libérée. (Belga)