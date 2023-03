Un jeune homme d'une vingtaine d'années grièvement blessé à la suite d'une bagarre à Gilly

Le parquet de Charleroi et le juge d'instruction se sont rendus jeudi en fin de journée place des Haies à Gilly à la suite d'une bagarre impliquant trois individus. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a tenté de faire feu avec une arme, en ciblant les deux autres protagonistes. "Mais aucun coup de feu n'a pu être tiré, parce que l'arme se serait enrayée ou pour une autre raison", a précisé vendredi matin le parquet de Charleroi. Les deux personnes ciblées par l'arme à feu ont ensuite agressé la victime. "L'un des deux hommes a porté plusieurs coups de couteau à la victime, transportée en milieu hospitalier dans un état de santé préoccupant. Le duo a ensuite pris la fuite, dans une direction opposée, avec le couteau et l'arme à feu de la victime." Selon le parquet de Charleroi, l'état de santé de la victime se serait amélioré dans le courant de la soirée et cette dernière serait tirée d'affaire. Les deux suspects n'ont pas pu être encore identifiés et la victime n'a pu être entendue. "Nous pensons cependant que les trois hommes se connaissaient. Même s'il ne s'agit là que d'une supposition." L'homme emmené en milieu hospitalier, âgé d'une vingtaine d'années, est déjà connu de la justice pour des faits de violence et de port d'arme. (Belga)