Xavier Siméon devient le motorcycle manager du team Zelos

Il aura aussi un rôle de coaching auprès de l'ASBL Belgian Motorcycle Academy (BMA) et de création d'une filière, détection, formation et promotion des jeunes pilotes en devenir. Le tout en étroite collaboration avec le Circuit Jules Tacheny de Mettet, co-fondateur avec MIG/ZELOS, la Fédération Motocycliste Wallonne Belge (FMWB) et le Belgian Motorcycle Fund (BMF), de la BMA. "J'ai la chance de faire partie de Zelos depuis sa création et je suis heureux de pouvoir continuer à y œuvrer d'une nouvelle manière !" a confié l'intéressé lors de l'annonce de sa nomination par Zelos, vendredi. "J'ai été pilote en championnat du monde très tôt dans ma vie. Toute l'expérience accumulée me donne des compétences qui pourront servir aux plus jeunes, qu'il s'agisse de Barry et Lorenz comme des enfants de l'ASBL Belgian Motorcycle Academy. Cela fait un programme chargé, mais je suis impatient ! Les équipes de Zelos sont très ambitieuses. C'est avec une grande motivation que nous essaierons d'obtenir de grands résultats ensemble." "Au départ le projet moto de Zelos s'est bâti autour de lui" a expliqué de son côté Freddy Tacheny le CEO de Zelos. "Après tout le chemin parcouru ensemble, il me paraissait légitime de déployer ce nouveau dispositif. Et quelle plus belle reconversion que de s'occuper des pilotes Blacks Knights, de l'Academy et de tout ce qui va avec ? Il va devoir travailler car c'est un nouveau challenge, mais un beau défi. C'est une mission de transmission et de réflexion car il faut constamment se remettre en question." (Belga)