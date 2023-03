Conference League - Gift Orban élu Joueur de la Semaine après son triplé contre Basaksehir

Le Nigérian, arrivé cet hiver à Gand, a marqué les trois premiers buts de la victoire 1-4 des Buffalos face aux Turcs, inscrivant le triplé le plus rapide de l'histoire de toutes les compétitions européennes en 3 minutes et 25 secondes. Le gardien d'Anderlecht Bart Verbruggen figurait également parmi les nommés après sa performance contre Villarreal. Le Néerlandais avait déjà remporté ce prix il y a deux semaines après avoir arrêté trois penalties lors de la séance de tirs au but du barrage retour contre les Bulgares de Ludogorets. Nommé en Europa League, le joueur de l'Union Saint-Gilloise Lazare Amani n'a lui pas été récompensé. (Belga)