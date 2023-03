Coupe du monde de biathlon - Julia Simon remporte le gros globe après sa 5e place dans le sprint d'Oslo Holmenkollen

Simon, 26 ans, a profité des contre-performances des Italiennes Lisa Vittozzi, 7e, et Dorothea Wierer, 23e, pour mettre la main sur son tout premier gros globe de cristal. Le sprint a été remporté par l'Allemande Denise Herrmann-Wick en 21:06.5 devant les Suédoises Hanna Oeberg, 2e à 3.5 secondes, et Anna Magnusson, 3e à 33.1 secondes. Toutes trois ont réussi tous leurs tirs. Simon, qui a manqué une cible, a terminé 5e à 39.3 secondes. Côté belge, Maya Cloetens, sans-faute au tir, a terminé 36e et meilleure Belge à 1:39.7. Elle a ainsi marqué ses premiers points en Coupe du monde. Lotte Lie s'est classée 50e à 2:09.5 après avoir effectué deux tours de pénalité conséquence de ses deux cibles manquées. Au classement général de la Coupe du monde, Simon est assurée du titre avec 1.048 points, soit 171de plus que Wierer, 2e avec 877 points. Vittozzi complète le podium avec 854 points. Lotte Lie est 41e (116 pts) et Maya Cloetens 84e, grâce à ses 5 unités obtenues ce samedi. (Belga)