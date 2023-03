Des gouttes pour les yeux provoquent un décès et des cas de cécité aux USA

Les gouttes en question ("Artificial Tears Lubricant Eye Drops") étaient produites par EzriCare et Delsam Pharma. Actuellement, 68 patients dans 16 États américains ont été identifiés après avoir été contaminés par la bactérie "pseudomonas aeruginosa". Les services de santé aux Etats-Unis ont été informés de huit cas de personnes ayant perdu la vue et d'un décès. Un appel a été lancé de ne plus utiliser les gouttes oculaires en question. (Belga)