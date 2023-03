Le nombre d'accidents de moto a baissé de 15% en dix ans

Selon l'analyse de l'institut, cette tendance nationale à la baisse du nombre d'accidents des deux-roues est toutefois moins prononcée en Wallonie (-6%). L'an dernier, 2.659 accidents ont néanmoins été recensés, soit sept par jour, et 65 motards ont perdu la vie sur les routes contre 106 il y a dix ans. Les motocyclistes restent les usagers de la route impliqués dans les accidents les plus mortels: on recense plus de 26 motards tués par 1.000 accidents corporels, contre 20 piétons, huit cyclistes et huit automobilistes. Cette proportion est plus importante en Wallonie avec 36 motards tués par 1.000 accidents, contre 26 en Flandre et trois à Bruxelles. Le motocycliste est par ailleurs le seul impliqué dans 25% des accidents en Belgique et dans 35% en Wallonie. Pratiquement deux accidents sur trois (65%, et 73% en Wallonie) ont lieu en dehors de tout carrefour. Dans 34% des cas, le deux-roues est heurté de côté ou percute le flanc d'un autre véhicule. Ces chiffres restent importants car huit motards sur dix ne roulent pas du tout pendant l'hiver, souligne Vias. Plus de 70% des accidents de moto se produisent d'ailleurs entre avril et octobre. Alors que la saison des deux-roues recommence, l'institut invite les motocyclistes à répéter toutes les manœuvres utiles ou à suivre un cours de recyclage afin de retrouver la pleine maîtrise de leur véhicule. Tous les autres conducteurs doivent également redoubler d'attention, ajoute-t-il. (Belga)