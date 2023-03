Les Belges à l'étranger - Kompany et Burnley éliminés sans discussion de la Coupe d'Angleterre par Manchester City

L'ancien Cityzen effectuait son retour à l'Etihad Stadium à Manchester sous la vareuse d'entraîneur. Face à son ancienne équipe, Kompany voulait voir son équipe jouer sans pression. Celle-ci aura tenu un peu plus d'une demi-heure avant de voir l'inévitable Erling Haaland trouver le chemin des filets à deux reprises en trois minutes. La seconde période aura été un véritable cauchemar pour les hommes de Vincent Kompany qui ont été impuissants face aux champions d'Angleterre. En moins d'un quart d'heure, Haaland, Palmer et Alvarez (sur un doublé) ont définitivement mis fin à tout suspense. Kevin De Bruyne, titulaire, s'est offert deux passes décisives. Le Diable Rouge a été remplacé à la 89e par Jack Grealish. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu dimanche après les trois matchs prévus au programme (Sheffield United - Blackburn, Brighton - Grimsby et Manchester United - Fulham). (Belga)