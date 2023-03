Les Belges à l'étranger - Meunier est monté au jeu à Dortmund, facile vainqueur de Cologne

Le Borussia a ouvert le score après seulement 15 minutes et a planté quatre buts (Guerreiro, Haller, Reus, Malen) en l'espace de 19 minutes. Si Cologne semblait KO debout, Selke sauvait l'honneur avant la fin de la première période (4-1, 42e). En deuxième mi-temps, Dortmund a continué sur sa lancée. Haller et Reus ont tous les deux signé un doublé. Thomas Meunier n'était pas titulaire mais a pu monter à la 72 minute afin de disputer une partie du match. En Angleterre, Chelsea n'a pu faire mieux qu'un partage à domicile face à Everton (2-2) dans le cadre de la 28e journée de Premier League. Amadou Onana, aligné dans le onze de base des Toffees, a disputé toute la rencontre. Au classement, Chelsea remonte à la dixième place (38 points) et Everton à la 15e (26 pts) mais reste à deux longueurs de la zone de relégation. Aux Pays-Bas, Go Ahead Eagles, avec Philippe Rommens dans le onze titulaire, s'est imposé de justesse dans le temps additionnel face à Utrecht (1-2) lors de la 26e journée d'Eredivisie. Go Ahead Eagles, onzième du classement, compte actuellement 29 points. Utrecht occupe la septième place avec 38 points. Enfin en France, où on joue la 28e journée de Ligue 1, Lille est allé chercher une victoire tardive sur le terrain de Toulouse (0-2). Brecht Dejaegere était titulaire côté toulousain avant d'être remplacé à la 66e minute. Au classement, Lille reprend provisoirement la 5e place (49 points) alors que Toulouse stagne dans le ventre mou (11e, 35 pts). (Belga)