Lotto Volley League - Maaseik inflige sa première défaite en championnat à Roulers

Toutes les séries ont une fin. Celle de Roulers s'est terminée ce samedi soir, le leader de la compétition ayant essuyé son premier revers de l'année en championnat après 18 victoires de rang. À l'occasion du "Clasico" contre Maaseik, les Roulariens ont donné l'impression d'avoir mal digéré leur qualification de mercredi pour la finale de la Coupe CEV, la deuxième coupe d'Europe de volley-ball. Dans les deux premiers sets, les champions de Belgique en titre étaient méconnaissables, mais tombaient, surtout, sur une formation de Maaseik bien en place et pleine de volonté (25/17, 25/19). La réaction roularienne était attendue et eut bien lieu dans la quatrième manche, notamment par un jeu plus compact et appliqué (17/25). Mais Maaseik, que Roulers avait éliminé plus tôt cette saison en Coupe CEV ne l'entendait pas de cette oreille et reprenait le contrôle du match afin de l'emporter (25/21). Cette victoire permet à Maaseik de prendre la tête des play-offs après 3 matchs avec 12 points devant Roulers (11). (Belga)