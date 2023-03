Milan-Sanremo - Mathieu van der Poel: "Je ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario"

Van der Poel a placé son attaque décisive dans le Poggio à 5 km de l'arrivée, distançant Wout van Aert, Filippo Ganna et Tadej Pogacar. "Je ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario. La Cipressa n'était pas aussi difficile que les dernières années à cause du vent. Je sentais déjà que j'avais de bonnes jambes. Je savais que je voulais attaquer à la fin du Poggio et j'ai trouvé un trou entre Pogacar et le mur." En remportant Milan-Sanremo, 'MVDP' imite ainsi son grand-père Raymond Poulidor, vainqueur de la Primavera en 1961. "C'était une des courses que je voulais vraiment gagner. Pas seulement parce que mon grand-père a gagné ici mais aussi parce que c'est un Monument. Et la manière avec laquelle j'y suis arrivé, c'est au-delà de toutes mes attentes. J'en suis très heureux", a ajouté Van der Poel. Le Néerlandais en a également profité pour balayer d'un revers de la main tous les doutes à son égard après des performances en mode mineur aux Strade Bianche et sur Tirreno-Adriatico. "Je pense à cette course depuis que j'ai commencé ma préparation pour les Mondiaux de cyclocross. Tirreno n'était pas aussi bon qu'attendu mais je savais que j'avais besoin de jours de course pour atteindre mon meilleur niveau, ce qui était le cas aujourd'hui je pense." (Belga)