Milan-Sanremo - Pogacar pointé comme grand favori de la Primavera

Le Slovène arrive en Italie auréolé de 9 succès en 13 jours de course cette saison, et après avoir survolé Paris-Nice. La Primavera permettra de jauger aussi du véritable état de forme de Wout van Aert (Jumbo-Visma), victorieux en 2020, qui avait postposé sa rentrée pour l'effectuer à Tirreno-Adriatico plutôt qu'aux Strade Bianche une semaine plus tôt, après avoir été malade lors de son stage de préparation. L'Australien Caleb Ewan, deuxième à deux reprises, en 2018 et 2021, a fait de la Primavera un des gros objectifs de sa saison. Il écolera par la même occasion Arnaud De Lie, 21 ans, son coéquipier chez Lotto Dstny, qui dispute son premier Milan-Sanremo et qui avoue être là pour apprendre. Plutôt qu'une arrivée au sprint, Milan-Sanremo récompense, depuis quelques années, davantage les attaquants. La nouveauté cette année sera le départ, donné non plus à Milan mais à Abbiategrasso, à 22 km au sud-ouest de la métropole lombarde. Pour le reste, on sera sur du classique avec les deux derniers balcons du parcours, la Cipressa et surtout le Poggio, à 5,5 bornes de l'arrivée, en guise de juge de paix. Il n'empêche, le Français Arnaud Démare tentera une nouvelle fois sa chance avec plusieurs autres grosses cuisses comme Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Fabio Jakobsen ou Biniam Girmay. Mathieu van der Poel, 3e l'an dernier, pourrait venir jouer les troubles fêtes à l'instar de Julian Alaphilippe, ancien vainqueur, en 2019, mais une surprise n'est pas exclue sur une course qui aime aussi les coups de théâtre à l'image de la victoire spectaculaire l'an dernier de Matej Mohoric. (Belga)