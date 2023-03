Qualifications Euro 2023 U17 dames - La Belgique partage contre la Croatie et ne disputera pas l'Euro

Axelle Van Besauw a ouvert le score pour la Belgique (34e) mais la Croatie a répondu par des buts de Kristiana Kolega (47e) et Lana Lovric (76e) avant que Lola Vanluyten n'offre le partage à la Belgique en fin de match (87e). Les jeunes Red Flames terminent à la 2e place du groupe A2 avec 4 points après une victoire contre la Norvège 2-1 et une défaite 4-0 contre l'Angleterre. Les Anglaises terminent en tête du groupe avec 7 points et se qualifient pour l'Euro, prévu du 14 au 26 mai en Estonie. (Belga)