WRC - Rallye du Mexique - Neuville en course pour un podium malgré les ennuis: "nous avons de la chance d'être là"

Ils sont encore cinq pilotes dans la même minute. Si le Finlandais Lappi (Hyundia) est en tête devant le Français Ogier (Toyota), pour 5.3 secondes, Neuville est à 9.7 secondes du Gallois Evans (Toyota), à 39.8 de la tête de course. Le tenant du titre, le Finlandais Rovanpera est 5e à 59.7 secondes alors que l'Estonien Tänäk, leader au championnat du monde, est largué, son turbo l'ayant lâché vendredi. "J'ai travaillé sur la voiture", a expliqué Thierry Neuville à l'issue de l'ES 10, la dernière de vendredi, sur les 23 au menu. "Nous avions un soufflet d'arbre de transmission avant-gauche cassé et nous avions peur que l'arbre de transmission se casse parce que la majeure partie de la graisse avait disparu. Nous devions le réparer après chaque étape et nous avons de la chance d'être ici." Dans la spéciale précédente, c'est "l'amortisseur arrière droit qui était complètement bloqué", a ajouté le pilote germanophone qui espérait une meilleure journée, surtout dans les trois premières spéciales de la journée. "Ce n'était pas une bonne matinée pour nous. La conduite était très bonne, mais nous nous sommes fait prendre par une grosse bosse sur la route qui n'était pas là en reconnaissance et nous avons perdu l'hybride, nous avons eu du mal dans toutes les montées." (Belga)