BNXT League - Anvers et Louvain s'imposent aux Pays-Bas, le Brussels battu

Les Anversois ont dessiné leur succès en première période au terme de laquelle ils ont compté 15 points d'avance (27-42). Les Giants ont ensuite géré leur avance après le repos pour l'emporter 57-81 grâce notamment à un collectif bien huilé et six joueurs à au moins 10 points. Au classement de l'Elite Gold, Anvers rejoint Leiden, Ostende et Malines à la 2e place avec 19 points, un de moins que Den Bosch, seul leader. En Elite Silver, Louvain s'est imposé 77-87 sur le terrain de Den Helder. Menés de sept points au repos (46-39), les Louvanistes ont pu compter sur un Kevaughn Allen des grands jours avec 34 points. Le Brussels s'est lui incliné 82-69 sur le parquet de Yoast United. Après avoir compté deux points d'avance au repos (38-40), les Bruxellois se sont écroulés après la pause, perdant le dernier quart-temps 23-13. Au classement, Louvain partage la tête avec Alost, Mons et Yoast United avec 17 points. Le Brussels est 7e avec 13 points tout comme Den Helder et Basket Academie Limburg. Les deux premiers de chaque pays de l'Elite Gold sont directement qualifiés pour les playoffs de leur pays, les trois autres pour les quarts de finale où le premier de chaque pays de l'Elite Silver les rejoint. (Belga)