Championnat de Belgique des rallyes - Maxime Potty, lauréat du South Belgian Rally: "Je vais aller à fond pour le titre"

"C'est l'aboutissement de tout le travail que nous avons fait l'année dernière", a estimé le Hamoirien de 23 ans. "Je me suis lancé dans le rallye en 2019 et je n'aurais jamais imaginé qu'après deux courses, je serais en tête du championnat de Belgique avec le maximum de points. Bien sûr, maintenant, je suis à fond pour le titre", a poursuivi Potty qui avait fini 3e du BRC l'an dernier. "Vraiment, nous avons roulé très fort toute la journée" a avoué pour sa part son premier dauphin Cédric Cherain (Hyundai i20 N Rally2), deuxième à 10.5 secondes. "Je suis impressionné par la performance de Maxime, car ce parcours du South Belgian Rally est réservé aux hommes au gros cœur. Je ne lui ai certainement pas fait de cadeau. Avec la Hyundai i20 Rally 2, nous allons déjà dans la bonne direction, mais quelques petits détails pourraient encore être améliorés. De ce point de vue, je suis heureux de cette deuxième place consécutive", a déclaré le Verviétois qui a payé un peu son tête-à-queue dans la 2e spéciale. Le championnat de Belgique des rallyes (BRC) 2023 comprend 13 rallyes. Chaque concurrent pourra prendre en compte dans son classement final sept résultats, dont un minimum de cinq épreuves du Championship et un maximum de deux courses de la Cup. (Belga)