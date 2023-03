Coupe du monde de biathlon - La Suédoise Hannah Oeberg remporte la mass-start finale d'Oslo Holmenkollen

La Suédoise, championne du monde de la spécialité qui a signé sa 11e victoire en Coupe du monde en carrière, a devancé de 22.6 secondes la triple championne olympique la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland qui disputait la dernière course de sa carrière. La Française Anaïs Chevalier-Bouchet a complété le podium à 43.7 secondes malgré trois cibles manquées. Aucune Belge n'était qualifiée pour ce "départ groupé". La Française Julia Simon, 5e dimanche, assurée depuis samedi de la Coupe du monde générale, ajoute le petit globe de la mass-start après celui de la poursuite. L'Italienne Lisa Vittozzi est lauréate du globe de l'Individuel et l'Allemande Denise Herrmann-Wick de celui du sprint. Simon totalise 1093 points au classement final. L'Italienne Dorothea Wierer finit 2e (911) et Vittozzi 3e (882). Nos compatriotes Lotte Lie et Maya Cloetens terminent respectivement aux 41e et 84e places avec 116 et 5 points. (Belga)