Coupe du monde de ski alpin - Le Suisse Ramon Zenhäusern gagne le slalom de Soldeu, à Lucas Braathen le petit globe

Zenhäusern a devancé sur le fil les Norvégiens Lucas Braathen, 2e à 6/100es, et Henrik Kristoffersen, 3e à 63/100es, pour décrocher la 6e victoire en Coupe du monde de sa carrière et la 3e en slalom. Braathen, 22 ans, en tête du classement du slalom, a finalement gardé la main dans son duel avec Henrik Kristoffersen (à qui il succède) pour remporter son premier petit globe de cristal de la spécialité avec 546 points pour 494 à Kristoffersen. Le Français Clément Noël, champion olympique, était sorti lors de la première manche. Le Suisse Marco Odermatt était assuré de remporter le globe du classement général de la Coupe du monde avec 2042 points, battant pour le coup l'Autrichien Hermann Maier au nombre de points engrangés en une saison. Il améliore en effet la marque emblématique des 2000 points de "Herminator" en 1999/2000. Côté féminin, seules deux skieuses ont passé cette barre des 2000 points: la Slovène Tina Maze, 2414 points en 2013, et l'Américaine Mikaela Shiffrin, 2204 en 2019 et 2206 points cette année. (Belga)