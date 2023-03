Les Belges à l'étranger - Première défaite en Ligue 1 pour Will Still et Reims

Une série qui s'est arrêtée dimanche face à un OM qui l'a emporté grâce à un doublé d'Alexis Sanchez, qui a fait trembler les filets aux 16e et 29e minutes. Le Nigérian Folarin Bologun avait ouvert le score pour Reims à la 13e minute. Thibault De Smet et Thomas Foket étaient titulaires dans les rangs rémois. Le premier a reçu un carton jaune à la 14e minute pour un coup d'épaule sur Under. Le second a été remplacé par Maxime Busi à la 87e minute. Au classement, Reims pointe au 9e rang avec 43 points. Marseille repasse devant Lens et s'installe à la 2e place avec 59 points, derrière le PSG (66 points). (Belga)