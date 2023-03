Météo - Temps plus sec dans l'après-midi de dimanche

L'institut météorologique prévoit un temps variable avec des températures comprises entre 9 et 14 degrés. Il fera généralement très nuageux avec quelques averses qui se déplaceront d'ouest en est sur notre pays. L'après-midi, il fera toutefois plus sec sur l'ouest avec des éclaircies alors que le risque d'une averse se maintiendra sur l'est. Les maxima se situeront aux alentours de 9 degrés en haute Ardenne et de 14 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud- ouest, puis d'ouest à nord-ouest. Ce soir, quelques averses concerneront encore l'est du pays. Un temps sec avec parfois de larges éclaircies s'installera dans les autres régions. Des nuageux bas se formeront ensuite sur le sud-est du pays, où le temps deviendra brumeux avec parfois du brouillard. Sur le nord-ouest, le ciel redeviendra plus nuageux en seconde partie de nuit. (Belga)