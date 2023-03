Météo - Un temps progressivement plus sec

Le vent sera le plus souvent modéré et virera au nord-ouest en basse et moyenne Belgique, et à l'ouest en haute Belgique. En soirée, les dernières averses sur l'est du pays s'évacueront vers l'Allemagne; de larges éclaircies gagneront progressivement la région du centre. Le temps deviendra sec partout durant la nuit. Les minima varieront de localement de 1 à 5 °C. Le temps sera le plus souvent sec lundi, à quelques petites pluies ou bruines près. Les maxima seront compris entre 7°C dans les Hautes-Fagnes et 11°C en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest. (Belga)