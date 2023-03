UBS veut acheter Credit Suisse jusqu'à 1 milliard de dollars

Cela doit garantir que l'opération soit finalisée d'ici ce lundi, a précisé dimanche le Financial Times. La transaction entre les deux banques doit encore être signée jusqu'à ce dimanche soir et le montant prévu ne représente qu'une petite partie du cours de clôture de l'action Credit Suisse vendredi. Les actionnaires vont donc se retrouver sans presque rien, ont expliqué des personnes "au courant" au journal britannique. UBS offre 25 centimes par action, payable en actions UBS. Vendredi, l'action Credit Suisse a clôturé à 1,86 franc. UBS a en plus exigé que la transaction soit déclarée nulle si son propre écart de défaillance de crédit (la garantie contre un défaut de paiement) devait augmenter de 100 points de base ou plus. (Belga)