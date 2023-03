Un homme bloqué à la station de métro porte de Namur ce dimanche matin

Aux alentours de 05h00, à l'ouverture de la station de métro, l'homme serait resté bloqué dans les volets d'une des entrées. "On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé", a indiqué la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. L'entrée de la station est restée bloquée pendant 30 minutes. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont emmené la personne à l'hôpital, a encore précisé la Stib. "Il n'a rien de cassé mais il y a une possibilité de lésions internes", a ajouté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les services des secours se disent également très surpris de la situation et ne comprennent pas comment cela s'est produit. Les portes s'ouvrant à distance par voie électronique, le système a été perturbé et l'électricité coupée le temps de faire redescendre la personne manuellement, a pourusivi le porte-parole. (Belga)