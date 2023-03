WRC - Rallye du Mexique - Ogier en route pour un succès historique, Thierry Neuville 3e après la 3e journée samedi

Thierry Neuville (Hyundai) pointe en 3e position à 40.1 secondes d'Ogier à l'issue des neuf spéciales du jour, mais à moins de cinq secodes d'Elfyn Evans (Toyota), 2e. Dimanche, les quatre dernières spéciales dont le Power stage figurent au programme. La grosse info de la journée aura été la sortie de route du Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) qui a percuté un poteau sur le bord de la route et qui n'entre plus en ligne de compte alors que l'Estonien Ött Tänäk (Ford Puma) avait perdu son turbo la veille et déjà disparu de la circulation. Alors leader, Lappi a ainsi perdu les espoirs de victoires entrevus vendredi. Le violent incident du Finlandais, heureusement indemne tout comme son copilote Janne Ferm, a également entraîné l'annulation de l'ES15e sur ce même tronçon, faute de temps pour dégager et préparer la route. Thierry Neuville (Hyundai) a lui remporté quatre spéciales et file du très bon coton pour espérer figurer sur le podium au décompte final. "J'ai attaqué un peu plus pour essayer de me rapprocher d'Elfyn et ça a plutôt bien marché. Malheureusement, dans l'avant-dernière spéciale, nous avons crevé et perdu peut-être deux secondes", a cependant confié le pilote belge. Au classement général, Ogier compte 35.8 secondes d'avance sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota) et 40.1 donc sur Neuville. Champion en titre, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) pointe en 4e position à une minute 34 secondes. (Belga)