WRC - Rallye du Mexique - Thierry Neuville ne change pas sa stratégie pour dimanche: "rouler le plus fort possible"

Sur le podium, le pilote belge peut prendre des risques pour aller chercher la 2e place ou ne pas en prendre trop pour conserver ses points liés à une place sur le podium, couplée ensuite à quelques unités de bonus dans la Power Stage dimanche. "Comme d'habitude, on essaye toujours de pousser le plus fort possible pour aller chercher la place que l'on veut et ici c'est la même approche", a commenté le pilote belge au micro des organisateurs. "On a roulé très fort depuis le début du rallye mais toujours dans le contrôle, et c'est ce que l'on veut faire encore dimanche." Thierry Neuville est à 40.2 d'Ogier et à 4.3 secondes d'Evans. Après quelques soucis lors de la journée de vendredi, le pilote germanophone a accéléré samedi, malgré une crevaison. "J'ai attaqué un peu plus pour essayer de me rapprocher d'Elfyn et ça a plutôt bien marché. Malheureusement, dans l'avant-dernière spéciale, nous avons crevé et perdu peut-être deux secondes", avait-il confié samedi en fin de journée. Troisième au classement des pilotes après deux épreuves, Thierry Neuville (32 points) peut faire une bonne opération alors que leader du championnat du monde, l'Estonien Ött Tänäk (Ford Puma), victime d'un problème turbo vendredi est 11e à plus de 14 minutes. Le tenant du titre, Kalle Rövanperä (Toyota), 3e avec 38 points, est lui 4e au Mexique à près d'une minute de Neuville (53.9 secondes). (Belga)