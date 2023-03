44 millions de touristes à Paris et en Île-de-France en 2022, soit moins qu'avant le Covid

Le nombre de visiteurs est en baisse de 13% par rapport à 2019, selon un communiqué du comité régional du tourisme Paris Ile-de-France. La clientèle française est la première avec 24,7 millions de touristes suivie des Américains (2,4 millions), des Britanniques (2 millions), des Espagnols (1,5 million), des Italiens (1,5 million), des Allemands (1,4 million), des Belges (1,2 million), des Néerlandais (871.000) et des Suisses (529.000). Les touristes ont généré 19,6 milliards d'euros de recettes au cours de l'année 2022 (+134% par rapport à 2021 et -10% par rapport à 2019). "Après la levée des restrictions de déplacement et la réouverture de la plupart des pays, le tourisme a redémarré graduellement à partir de 2021, porté dans un premier temps par les clientèles domestiques, puis par les clientèles internationales de proximité et plus récemment par les clientèles lointaines, à l'exception de certains pays asiatiques", explique le comité régional. La fréquentation hôtelière de la région connaît un rebond de 112% par rapport à 2021 avec 66,6 millions de nuitées enregistrées mais reste inférieure (-6%) aux niveaux de fréquentation de la même période en 2019, selon le communiqué. Les performances économiques des hôtels sont supérieures à celles de 2019 grâce notamment à l'augmentation des prix moyens qui varient de +11% pour les hôtels économiques et milieu de gamme à +40% pour les hôtels de luxe et palaces. Avec 8 millions de nuits réservées, les locations saisonnières et les meublés enregistrent une baisse de 22% par rapport à avant la pandémie. (Belga)